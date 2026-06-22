Линии электроснабжения повреждены в Энергодаре в результате атак БПЛА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В результате многочисленных атак беспилотных летательных аппаратов повреждены линии электроснабжения в Энергодаре, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате многочисленных атак БПЛА повреждены линии электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы. В некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак, но специалисты делают всё возможное", - говорится в сообщении.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.