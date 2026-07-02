Экспертам МАГАТЭ показали последствия обстрела здания МЧС в Энергодаре

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экспертам МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС, показали последствия атаки на здание МЧС в Энергодаре, сообщили представители станции в четверг.

"Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара", - говорится в канале станции в Max.

По словам представителей станции, в результате сброса взрывоопасных предметов с дронов повреждено здание части, выведены из строя пожарные автоцистерны. Пострадавших нет.

На ЗАЭС уточнили, что эта часть обеспечивает безопасность как самого города, так и станции.

"Атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры. Представители МАГАТЭ осмотрели повреждения и были проинформированы об обстоятельствах произошедшего", - добавили они.

Об атаке на здание МЧС в Энергодаре сообщалось 11 июня.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").