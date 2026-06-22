Поиск

Жительница села погибла при атаке дрона в Курской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в Тимком районе, жертвой которой стала мирная жительница.

"Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришёлся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В соседнем доме во время удара находились мама с ребёнком, они не пострадали, добавил Хинштейн.

Он отметил, что Тимский район не является приграничным.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2026 года Военная операция на Украине
Курская область Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

 Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Аэропорты Москвы возобновили работу

 Аэропорты Москвы возобновили работу

В Воронеже в результате отражения воздушной атаки ранены три человека

Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

 Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

Минпросвещения контролирует вывоз детей из Крыма

Все аэропорты Москвы остановили работу

 Все аэропорты Москвы остановили работу

ГОСА "Мосбиржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Туроператоры прорабатывают альтернативы отдыху в Крыму для детских групп
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов