Жительница села погибла при атаке дрона в Курской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в Тимком районе, жертвой которой стала мирная жительница.

"Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришёлся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В соседнем доме во время удара находились мама с ребёнком, они не пострадали, добавил Хинштейн.

Он отметил, что Тимский район не является приграничным.