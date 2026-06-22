Жительница Рыльска ранена в результате атаки БПЛА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Рыльске в результате атаки дрона пострадала 38-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Она сама обратилась в поликлинику Рыльской ЦРБ. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму. От госпитализации она отказалась.

Ранее Хинштейн сообщал, что БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришелся по хозпостройке. На месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница.