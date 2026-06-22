Путин обсудил с президентом Южной Осетии перспективы наращивания диалога

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, на которой обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы наращивания двустороннего диалога.

"Президент провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. В продолжение их недавней беседы, которая состоялась 9 мая в Москве, президенты обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что обсуждались также "перспективы дальнейшего наращивания двустороннего диалога, в том числе с учетом того двустороннего соглашения, которое было подписано в мае в Москве".