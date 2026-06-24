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Песков не усматривает связи смены руководства Южной Осетии с возможным ее присоединением к РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Смена руководства Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения этой страны к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли связать эти процессы.

Ранее сообщалось, что Алан Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии. После этого он был назначен советником президента РФ. По Конституции республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.

Дмитрий Песков Южная Осетия Алан Гаглоев
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