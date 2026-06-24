Песков не усматривает связи смены руководства Южной Осетии с возможным ее присоединением к РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Смена руководства Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения этой страны к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли связать эти процессы.

Ранее сообщалось, что Алан Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии. После этого он был назначен советником президента РФ. По Конституции республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.