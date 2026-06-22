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Лихачев сообщил об окончании работ на второй линии энергоснабжения ЗАЭС

"Росатом" ставит главной целью поднять мощность шести энергоблоков и дать региону "зеленую" энергию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил об окончании работ на второй линии энергоснабжения Запорожской АЭС - Днепровской.

"Удалось закончить работы на второй линии энергоснабжения - на линии "Днепровской", - сказал он журналистам.

По его словам, работы удалось завершить в период режима тишины, который начался 5 июня, в том числе при участии МАГАТЭ. При этом Лихачев подчеркнул, что со стороны Украины имели место провокации.

"Я надеюсь, что в ближайшие часы произойдёт подключение ещё одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции, что, конечно, только укрепит ее устойчивость и безопасность", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" отметил, что главной целью стоит "поднять в мощности все шесть энергоблоков Запорожской АЭС и дать региону устойчивую зелёную электроэнергию".

Росатом Алексей Лихачев ЗАЭС Запорожская АЭС
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