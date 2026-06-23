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Лихачев назвал безопасным текущее состояние Запорожской АЭС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полной мере, несмотря на то, что даже доставка людей на станцию превратилась в военную операцию, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

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"Пересменки, привоз людей с и на станцию превратились фактически в военную операцию, которая проводилась на легковом автотранспорте и по нему тоже били. К сожалению, есть жертвы, но люди делают все, чтобы состояние Запорожской АЭС было безопасным. Так оно и есть на сегодняшний день", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Страна Росатом".

Он подчеркнул, что "в течение последних нескольких недель терялось полностью энергообеспечение станции, штатно срабатывала система мобильных дизель-генераторов, никаких замечаний к энергоснабжению нет, никаких рисков не появилось".

По словам главы "Росатома", персонал "очень системно и очень ответственно работает, и это фиксируют специалисты МАГАТЭ, которые находятся на площадке".

Росатом Запорожская АЭС ЗАЭС
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