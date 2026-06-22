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ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с ГСМ в Подмосковье

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании двух человек в московском регионе, которые планировали подрыв железнодорожного состава, перевозившего горюче-смазочные материалы (ГСМ).

"На территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта",- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

По данным спецслужбы, задержанные действовали по заданию украинского куратора, они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство "для совершения террористического акта на участке железной дороги московского региона посредством подрыва железнодорожного состава, перевозящего горюче-смазочные материалы".

Задержанные, как сообщили в ЦОС, "провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва", и были задержаны сотрудниками ФСБ.

"Задержанные дают признательные показания. Принимается процессуальное решение", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что задержание двух человек стало "результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".

ФСБ
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