Что произошло за день: понедельник, 22 июня

Последствия атаки на Воронеж, предотвращение подрыва состава с ГСМ в Подмосковье, приостановка бронирования детского отдыха в Крыму, решение Кира Стармера об отставке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Воронеж подвергся атаке, местные власти сообщили об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей над областным центром. По последним данным, погибли пять человек, десятки пострадали. На отдельных улицах Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС.

- ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с ГСМ в Подмосковье, задержаны двое россиян.

- В Крыму приостанавливают бронирование мест для детского отдыха с 22 июня до 1 сентября. В Севастополе плановые заезды детей в лагеря "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" состоятся 24 и 25 июня, несмотря на возможные ограничения электроснабжения.

- Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива.

- Рынок акций РФ начал неделю с ускорения снижения. Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 года, откат индикатора стал рекордным с сентября 2022 года. Индекс РТС упал до 990,05 пункта (-4,7%), это минимум с ноября 2025 года.

- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении уйти в отставку и отказаться от лидерства в партии лейбористов.