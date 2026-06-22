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В Свердловской области 4 тыс. частных домов остались без электроэнергии из-за непогоды

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Комплекс опасных метеорологических явлений стал причиной отключения электроэнергии в более чем 4 тыс. частных домов в Кушве (город в Свердловской области), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По оперативной информации под отключение электроэнергии попали более 4 тысяч частных домов. Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи. Для контроля обстановки на месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий непогоды задействованы более 40 человек и 15 единиц техники.

Мэр Кушвы Михаил Слепухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что, по предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Пресс-служба "Россетей Урал" сообщает, что нарушения электроснабжения наблюдаются в Кушве, Верхней Туре, поселке Баранчинский и селах Большая Лая и Малая Лая. Грозовой фронт и шквалистый ветер вызвали локальные технологические нарушения в основной распределительной сети. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

Свердловская область
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