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Шесть человек пострадали из-за урагана в уральской Кушве

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате непогоды в городе Кушва Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В РоссииВ Свердловской области 4 тыс. частных домов остались без электроэнергии из-за непогодыЧитать подробнее

"Без электроснабжения остаются более 5 тыс. домов в г. Кушве и п. Баранчинском. Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей. За медицинской помощью обратились шесть человек", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Спасатели оказывают адресную помощь населению.

Как сообщалось, по данным местных СМИ, в Кушве был зафиксирован торнадо.

По сведениям регионального главка МЧС, из-за "комплексе опасных метеорологических явлений" без электроснабжения остались более чем 4 тыс. частных домов в Кушве. Ветер повредил 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и девяти опор линий электропередачи. В городе введен режим повышенной готовности.

Свердловская область Кушва ураган пострадавшие
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