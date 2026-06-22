Более 80 тыс. заявлений подали абитуриенты в вузы РФ в первый день приемной кампании

Фото: Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В первый день приемной кампании поступило порядка 82 тыс. заявлений в российские вузы от более чем 38 тыс. абитуриентов, включая свыше 1 тыс. иностранных граждан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В течение первого дня приема абитуриенты всего подали 81 тыс. 871 заявление на 206 тыс. 538 конкурсных групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первый день приемной кампании в российские университеты заявления подали 38 тыс. 324 абитуриента, 33 тыс. 296 из них сделали это через портал "Госуслуги". В числе подавших заявления 1 тыс. 338 иностранных граждан.

В пресс-службе напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до пяти университетов, при этом в каждом из них он может выбрать до пяти специальностей и направлений подготовки.

Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартовал в субботу, 20 июня, студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов.

Даты окончания приема заявлений и документов будут различаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения, отметили в министерстве.

Так, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием заявлений и документов от поступающих по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 сентября, точная дата устанавливается вузами самостоятельно.

При этом при приеме на обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 августа. При приеме на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов не позднее 20 сентября.