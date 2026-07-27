Заявления на учебу на бюджете через "Госуслуги" подали 1,3 млн абитуриентов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, почти 1,3 млн абитуриентов подали заявления на бюджетные места в вузы через "Госуслуги", в том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранных граждан.

"Почти 1,3 млн человек (около 94% абитуриентов) подали 4,3 млн заявлений через "Госуслуги", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Из них 58 тысяч заявлений подали через портал иностранные граждане, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до приезда в Россию.

Из заявлений 58% подано на очную форму обучения; 16% - на очно-заочную; 27% - на заочную.

Среди наиболее популярных направлений подготовки: инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологи.

В Москву в вузы подали заявления 511 тысяч человек, в Петербурге - 212 тысяч, в Казани - 90 тысяч, в Екатеринбурге - 82 тысячи, в Новосибирске - 64 тысячи, Ростове-на-Дону - 53 тысячи, Нижнем Новгороде - 50 тысяч, в Уфе и Краснодаре - по 45 тысяч, в Томске - 40 тысяч.

27 июля на портале госуслуг и на сайтах университетов публикуются конкурсные списки, говорится в сообщении. До 12:00 по Москве 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 5 августа - от поступающих по основному конкурсу.

После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, публикация которых произойдет 3 августа (для поступающих по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (для поступающих по основному конкурсу), установлены "Дни тишины", напомнили в пресс-службе. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление. Это позволит зафиксировать список зачисленных, даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.

По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно, но не позднее 20 сентября. Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета - 29 августа, по программам магистратуры - 20 сентября. На платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приемная кампания завершится 30 сентября.По программам аспирантуры зачисление завершается не позднее 30 ноября.

Для приема в российские университеты в этом учебном году установлено 620 481 бюджетное место. 73% бюджетных мест распределено региональным вузам. Традиционно наибольшее количество бюджетных мест установлено по инженерным (263,8 тысячи), педагогическим (79 тысяч) и медицинским (57,7 тысячи) направлениям.