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СКР возбудил дело о теракте в связи с ракетной атакой по Воронежу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует уголовное дело о террористическом акте в связи с украинской ракетной атакой по объектам в Воронеже, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным СКР, 22 июня "вооруженные формирования Украины с помощью ракет атаковали объекты гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа".

"Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказала представитель СКР.

Она отметила, что "на месте работают следователи и оперативные службы, изымаются предметы, имеющие значение для расследования, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы".

"Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка", - добавила Петренко.

Ранее в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти жертвах ракетной атаки на Воронеж днем в понедельник.

"В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются, проинформировал Гусев.

Также, по его информации, в результате атаки повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены шесть домов, преимущественно - кровли.

СКР Воронеж Украина
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