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В Воронежской области после ракетного удара объявили трехдневный траур

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Воронежской области в связи с гибелью пяти человек в результате ракетного удара объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий", - написал он.

Последнюю атаку он назвал самой тяжелой для региона за последнее время. "Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей. Сделаем для пострадавших все возможное", - написал губернатор.

22 июня сообщалось, что к врачам обратились несколько десятков человек. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены шесть домов.

Александр Гусев Воронеж Воронежская область
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