Орловский губернатор назвал стабильной ситуацию с бензином в области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением бензином в Орловской области стабильна, перебоев нет, несмотря на сложности и рост цен в соседних регионах, заявил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "Вконтакте" в понедельник.

"Ситуация очень напоминает то, что было с гречкой и туалетной бумагой во время пандемии COVID-19. В Москве, например, на некоторых заправках цены на бензин поднимались до 100 рублей за литр, что вызвало ажиотаж и массовые закупки. Это связано с нанесением удара по нефтеперерабатывающим заводам в Москве, из-за чего спрос на топливо стал превышать ежедневные поставки", - сказал глава региона.

По его словам, в Орловской области 41 заправочная станция принадлежит компании "Роснефть", 16 - холдингу "Газпром", то есть компаниям с государственным участием. На этих АЗС цены на бензин 92-й и 95-й марок остаются стабильными: на "Роснефти" 92-й - 63,5 рубля, 95-й - 69,35 рубля, на "Газпроме" - 62,3 и 67,9 рубля соответственно. Цен в 80-100 рублей на этих заправках нет, заявил Клычков.

"Однако у нас есть и частные заправки - "Евронефть", "Октан", "Люкс Ойл" и другие, где цены иногда повышаются. Мы направили запросы в Федеральную антимонопольную службу для мониторинга и реагирования на необоснованное повышение цен", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что частные компании, имея меньшие объемы топлива, пытаются корректировать спрос и сбыт, устанавливая более высокие цены, рассчитывая, что покупатели предпочтут заправляться на крупных АЗС с государственным участием.

"Прошу жителей не поддаваться панике и не создавать ажиотаж. У нас нет оснований говорить о перебоях с топливом. Более того, Орловская область помогает соседним регионам с поставками топлива. Мы также обеспечиваем бесперебойную работу для сельхозпроизводителей в период уборочной кампании", - резюмировал глава региона.