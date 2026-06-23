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Новосибирская область может ограничить отпуск топлива на АЗС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Новосибирская область вслед за соседними регионами может ограничить отпуск топлива на АЗС, сообщил губернатор Андрей Травников в своем канале в Max.

"В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение", - написал он.

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Он отметил, что поручил Минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу.

Ранее и.о. главы Минпромторга региона Денис Рягузов сообщал о достаточности запасов ГСМ в регионе.

Также сообщалось, что ряд ограничений, связанных с реализацией топлива, введен в Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко в своем канале в мессенджере Max сообщил, что во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля.

Также введены ограничения по литражу: 40 л - бензина, 80 л - дизельного топлива; на трассе лимит по бензину составит те же 40 л, дизельного топлива - 200 л.

На сжиженный углеводородный газ (СУГ) ограничений нет, отметил Хоценко.

Андрей Травников Новосибирская область
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