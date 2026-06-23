Предвыборный съезд ЛДПР пройдет в Подмосковье

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Съезд ЛДПР пройдет во вторник, сообщила заместитель руководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар.

"23 июня пройдет съезд партии, где будет сформирован итоговый список кандидатов и предвыборная программа, с которой мы идем на выборы", - проинформировала Кавшар в своем телеграм-канале.

Она добавила, что партия намерена побороться за второе место на выборах в Госдуму.

В ходе съезда с программной речью выступит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, "обозначив стратегические приоритеты партии на предстоящий период", сообщила пресс-служба партии.

В работе 38-го съезда примут участие делегаты из всех 89 субъектов страны, приглашённые эксперты, почетные гости. Как сообщила пресс-служба, съезд состоится в Подмосковье.

Выборы депутатов Госдумы в России пройдут 20 сентября 2026 года.