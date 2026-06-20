КПРФ представила программу, с которой идет на выборы в Госдуму

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на съезде в субботу представил предвыборную программу партии.

Документ носит название "Программа Победы" и "гарантирует выход из кризиса, бедности и паутины запретов", сказал он.

Программа предлагает "10 шагов к справедливости и возрождению".

В их числе введение государственного регулирования цен на товары первой необходимости, лекарства, товары для детей, говорится в документе. Там же отмечаются такие предлагаемые КПРФ меры, как возвращение стратегических отраслей под контроль государства; введение пошлины на экспорт нефти.

Также коммунисты ставят в своей программе цель, чтобы к 2030 году в России не осталось семей с доходом ниже 200 тысяч рублей, обещают вернуть "справедливый, научно обоснованный пенсионный возраст: 60 лет - мужчинам, 55 - женщинам", гарантируют надбавку к пенсии для трудившихся на селе 30 лет и более.

В КПРФ также выступают за поэтапную отмену НДС, "прямое финансирование медицины государством без страховых посредников" и возвращение практики пятилеток, которая "обеспечила успехи СССР и взлет Китая".

"Мы введем прогрессивный налог на высокие зарплаты и дивиденды. Будет налог и на роскошь - на дворцы, самолеты, яхты. Мы восстановим госмонополию на спирт и табак", - говорится в программе.

КПРФ обещает дополнительно обеспечить поступление в бюджет страны более 30 триллионов рублей.

Зюганов выразил уверенность, что программа будет поддержана на съезде.