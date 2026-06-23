Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ряд ограничений, связанных с реализацией топлива, введен в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале в мессенджере Max.

"Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля", - написал глава региона.

Также введены ограничения по литражу: 40 л бензина, 80 л дизельного топлива; на трассе лимит по бензину составит те же 40 л, дизельного топлива - 200 л.

На сжиженный углеводородный газ (СУГ) ограничений нет, отметил губернатор.