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Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, в Омской области ввели ограничения на продажу топлива, сборная Аргентины победила Австрию на ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу. Такой механизм позволит избегать конфликтных ситуаций и инцидентов, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

- Оман и Иран не будут взимать пошлины за прохождение судов через Ормузский пролив. Соответствующие договоренности на встрече в Маскате подтвердили главы МИД Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи.

- Число пострадавших в результате урагана в Свердловской области достигло 16 человек. Повреждены 99 частных жилых домов, 32 полностью разрушены. В Кушве развернут пункт временного размещения.

- В Омской области ввели ограничения на продажу топлива: на АЗС заправка разрешена только в бак автомобиля, при этом установлен лимит - до 40 л бензина и 80 л дизельного топлива, на трассе - 40 л бензина и до 200 л дизтоплива.

- Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь. В салоне находились 33 человека. Трое китайских пассажиров получили легкие травмы, россияне не пострадали.

- И.о. директора Нацразведки США Уильям Пулте приступил к масштабным сокращениям в ведомстве, сообщил CNN со ссылкой на источники. Меры затронут Центр по борьбе с терроризмом (NCTC) и Центр контрразведки.

- Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:0 победили Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Оба гола забил Лионель Месси.

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