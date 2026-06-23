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Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Автобус с российскими туристами попал в ДТП с экскаватором в китайском городе Хуньчунь, никто из россиян не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в министерстве туризма Приморского края во вторник.

"В Хуньчуне (провинция Цзилинь, КНР) 22 июня в 9 часов утра по местному времени (04:00 по Москве - ИФ) туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находилось 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе было 24 туриста из России", - говорится в сообщении.

По данным властей, никто из россиян не пострадал. Из девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы, опасности для их жизни нет.

Как уточнили в ведомстве, все российские граждане прибыли в Китай не через туроператора, а в рамках безвизового режима, с собственными планами на путешествие. По предварительным данным из канцелярии по иностранным делам города Хуньчунь, автобус принадлежит Яньбяньской северо-восточно-азиатской пассажирской транспортной компании. Министерство туризма Приморья поддерживает связь с генеральным консульством КНР во Владивостоке по поводу инцидента.

Россия туристы Китай ДТП экскаватор
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Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае

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