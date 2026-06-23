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Строительство синхротрона СКИФ под Новосибирском завершено

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) завершено, подано соответствующее уведомление в Ростехнадзор, сообщил директор Института катализа Сибирского отделения РАН (застройщик и заказчик СКИФа) Валерий Бухтияров журналистам во вторник.

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"Вчера Институт катализа как застройщик и заказчик направили свое письмо в Ростехнадзор, который должен прийти, и поработав на площадке, выдать так называемое ЗОС - заключение о соответствии того, что построено, проектной документации", - сказал он.

Директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Павел Логачев уточнил, что речь идет об извещении о завершении строительства.

"Там стоит дата завершения строительства СКИФа - 20 июня 2026 года", - сказал он.

По его словам, предполагается, что заключение о соответствии планируется получить уже к июлю.

Логачев также сообщил, что в настоящее время продолжается подготовка к работе основного накопителя синхротрона, где электронный пучок будет непрерывно вращаться с проектной энергией 3 ГэВ.

Также проведены испытания сверхпроводящего устройства (вигглера), подающего синхротронное излучение для экспериментальной станции 1-3 "Быстропротекающие процессы".

Первые эксперименты на СКИФе планируется провести на станции "Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов": будет проведено исследование структуры катализаторов на основе титана, необходимых для создания сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который используется, в том числе, в создании вкладышей для искусственных суставов и износостойких компонентов медицинского оборудования.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, неподалеку от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. ЦКП "СКИФ" является обособленным подразделением Института катализа СО РАН.

Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с семью станциями первой очереди запланирован на 2026 год (по первоначальному плану - на конец 2024 года). Технический запуск ЦКП "СКИФ" состоялся 22 декабря прошлого года.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП СКИФ изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей; на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.

Сибирское отделение РАН Институт катализа СКИФ строительство
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