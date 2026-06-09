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Первые эксперименты на синхротроне СКИФ запланированы на осень

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что первые научные эксперименты проекта СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в наукограде Кольцово под Новосибирском будут проводиться уже в сентябре - не позднее октября этого года.

"Я отдельно хотел бы сказать еще про сроки создания. Мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Вы видите сроки создания, мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты. (...) Большая работа проделана, уже на финишной прямой. (...) Сам синхротрон, уже к осени мы планируем первые эксперименты. (...) Сентябрь, не позднее октября мы уже точно проведем первый научный эксперимент, связанный с новым полиэтиленом", - сказал Фальков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

По словам министра, СКИФ будет применяться в разнообразных сферах, таких как микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез. "Понятно, что такого рода установки в первую очередь важны для исследования в области фундаментальной науки, но их прикладное значение тоже сложно переоценить. Сейчас большая работа проводится компаниями - это и фармацевтические компании, это и наши нефтехимические компании, - с тем чтобы расписать подробно программу, она в целом уже существует, ну и наибольшую пользу принести нашей промышленности и экономике. Первые семь станций (...) уже готовы. Но потенциал увеличения до 30, и мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретно даже крупных компаний", - пояснил он.

Фальков отметил, что СКИФ в России самый передовой и качественный. "Да, если брать по мощности так называемые трёхгэвные, три гигаэлектронвольта (3 ГэВ - ИФ), то у нас сегодня самый современный, самый передовой. Это, конечно, большой задел вперёд", - сказал он.

На уточняющий вопрос президента, опережает ли Россия в этом плане Францию, Швейцарию, Англию, Италию, глава Минобрнауки ответил положительно.

"В чем уникальность СКИФа? Он относится к поколению "четыре плюс" - это самое последнее поколение. Главная его характеристика - это сверхмалый диаметр свечения, равный 72 единицам, если быть точным, как у физиков, это пикометров на радиан. Я лично поездил, посмотрел подобного рода установки. Они, правда, раньше построены, у них попроще характеристики. Недавно был в Sirius в Бразилии, там так называется свой синхротрон, который они построили в 2020 году, его диаметр свечения 250 пикометров, что заметно слабее. В этом смысле мы и преимущество себе создали, и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран", - констатировал Фальков.

Минобрнауки СКИФ
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