Шойгу заявил о необходимости создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает необходимым создать в БРИКС механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

"С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам", - отметил секретарь СБ РФ.