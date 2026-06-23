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МИД КНР выступил за новые договоренности в БРИКС по проблемам безопасности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китай выступает за новые договоренности в БРИКС по проблемам безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

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"Что касается безопасности, это важная тема нашего взаимодействия и общего понимания. Мы готовы с российскими друзьями через сегодняшнюю площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы, вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности, чтобы защищать не только нашу политическую безопасность, но и безопасность в наших сопредельных регионах, чтобы весь мир стал более стабильным, безопасным, чтобы хаотичный мир вокруг нас становился более стабильным", - сказал Ван И.

"Мы тесно взаимодействуем, продвигаем наращивание БРИКС, чтобы наше объединение стало настоящим авангардом в объединении усилий глобального Юга. В этом заключаются наши общие интересы", - отметил китайский министр.

Он подчеркнул важность недавнего визита президента РФ Владимира Путина в КНР и выразил уверенность, что достигнутые результаты "позволяют защищать международную справедливость, способствовать прогрессу человечества, внести совместный вклад международную справедливость".

МИД КНР Ван И БРИКС безопасность
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