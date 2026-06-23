Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,25%

Лидируют в откате бумаги "ЛУКОЙЛА" и ММК

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник вновь демонстрирует снижение после более чем 4%-го падения накануне; участники рынка продолжают отыгрывать довольно "жесткие" итоги июньского заседания ЦБ РФ и оценивают геополитическую ситуацию, сложившуюся как вокруг украинского конфликта, так и на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2289,34 пункта (-1,25%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4%.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4%), "ММК" (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2%), АФК "Система" (-2%), "Т-Технологии" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,4%), "Русала" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), Сбербанка (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "Корп центра ИКС 5" (-0,8%), "Полюса" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%) и Сбербанка (-1,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,3%).

Сеть АЗС "ЛУКОЙЛ" устанавливает временные ограничения на продажу топлива в Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник. "С 23 июня на АЗС сети "ЛУКОЙЛ" на территории региона устанавливаются временные ограничения: в бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассе - по 60 литров бензина и 200 литров дизеля", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что на данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса.

Банк России в минувшую пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых). В очередной раз регулятор продемонстрировал более "жесткую" позицию по отношению к ожиданиям рынка.

Рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Вместе с тем регулятор оставляет надежду на дальнейшее смягчение ДКП. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорилось в комментарии ЦБ по итогам июньского заседания.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что доволен ходом переговоров с Ираном. "У нас очень хорошо идут дела в том, что касается переговорного процесса", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. Кроме того, он заверил, что размороженные в рамках договоренностей Вашингтона и Тегерана по гуманитарным вопросам иранские активы будут использованы для закупки продовольствия исключительно у американских фермеров.

Проходившие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершены, стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Гарибабади, руководитель технической переговорной группы Ирана, как сообщает Press TV, "объявил об успешном завершении технических переговоров с участием четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне". По его словам, сформированные в ходе технических консультаций четыре рабочие группы займутся "прекращением санкций, ядерными вопросами, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом и реализацией" достигнутых договоренностей.

Президент США Дональд Трамп назвал обстановку в Ормузском проливе "хорошей", заявил, что он "полностью открыт" для судоходства. "У нас все очень хорошо относительно Ормузского пролива, вчера мы получили больше нефти, чем через него когда-либо проходило (...). Пролив полностью открыт", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник. Со своей стороны, министр энергетики США Крис Райт заверил, что движение по проливу "вернулось на докризисный уровень".

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди и его иранский коллега Аббас Аракчи подтвердили приверженность свободному судоходству в Ормузском проливе в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. "Мы подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов", - написал аль-Бусаиди в соцсети X, комментируя встречу.

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны (...) Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, его слова приводит Press TV.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник, участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций. Нефть значительно подешевела на оптимизме по поводу скорого завершения ближневосточного кризиса, спровоцировавшего резкий рост стоимости энергоресурсов и ускорение общего темпа подъема цен.

Позднее на этой неделе будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Более сильный, чем прогнозируют аналитики, рост PCE укрепит ожидания рынка относительно ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, возросшие после "ястребиных" сигналов со стороны нового главы ФРС Кевина Уорша, подчеркнувшего важность восстановления ценовой стабильности в США.

Трейдеры полагают, что американский ЦБ повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, по данным LSEG.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,6%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 23 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии, Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи снижаются на 0,1-5,4%.

Мировые цены на нефть 23 июня утром продолжают снижаться, отыгрывая наступившее перемирие на Ближнем Востоке после подписания США и Ираном меморандума о начале урегулирования ближневосточного конфликта. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,35%, до $77,63 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,22%, до $73,7 за баррель.