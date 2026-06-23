Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник, участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Нефть значительно подешевела на оптимизме по поводу скорого завершения ближневосточного кризиса, спровоцировавшего резкий рост стоимости энергоресурсов и ускорение общего темпа подъема цен.

Позднее на этой неделе будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Более сильный, чем прогнозируют аналитики, рост PCE укрепит ожидания рынка относительно ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, возросшие после "ястребиных" сигналов со стороны нового главы ФРС Кевина Уорша, подчеркнувшего важность восстановления ценовой стабильности в США.

Трейдеры полагают, что американский ЦБ повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, по данным LSEG.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Super Micro Computer (+15,7%), Coherent (+9,2%) и ON Semiconductor (+8,2%).

Наибольший подъем в составе Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar (+3,7%), Amgen (+2,1%) и JPMorgan Chase & Co. (+1,9%).

Заметно увеличили капитализацию Corning (+7,7%), Ciena (+7,5%), Vertiv (+7,5%), Micron Technology (+6,8%), Generac (+5,9%) и Flex (+5,6%).

Производитель лекарственных препаратов AbbVie нарастил рыночную стоимость на 6,3%, биотехнологическая Apogee Therapeutics - на 46,7% после сообщений, что AbbVie купит Apogee за $10,9 млрд с учетом долга.

Стоимость бумаг Getty Images, одной из ведущих мировых площадок для хранения и продажи изображений и видеоконтента, взлетела на 90,1% на новости, что она заключила лицензионное соглашение с OpenAI. Как говорится в пресс-релизе Getty, изображения из её библиотеки будут появляться в поисковых запросах в чатботе ChatGPT.

Акции Cisco Systems Inc. подорожали на 1,7%, 3M Co. - на 1,6%, UnitedHealth Group и Merck & Co. - на 1,4%, Johnson & Johnson и International Business Machines - на 1,3%.

Самые большие потери в S&P 500 понесли Moderna Inc. (-7,2%), Palantir Technologies (-7%) и VeriSign (-6,4%), в индексе Dow Jones - Amazon.com Inc. (-4,8%), Nike Inc. (-4,5%) и Microsoft Corp. (-3,2%).

Бумаги Netflix Inc. опустились в цене на 5,8%, Domino's Pizza - на 5,6%, Alphabet Inc. - на 5,1%, McDonald's Corp. - на 3,1%, Home Depot Inc. - на 2,3%, Procter & Gamble Co. - на 1,8%, Salesforce Inc. - на 1,1%, NVIDIA Corp. - на 1%, Boeing Co. - на 0,9%, Apple Inc. - на 0,3%.

Котировки SpaceX упали на 16,4%. Ранее аэрокосмическая компания Илона Маска сообщила о начале первого в своей истории размещения облигаций.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,29% - до 51712,71 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,37% - до 7472,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,32% и закрылся на отметке 26166,6 пункта.