СКР сообщил об аресте женщин, планировавших теракт в Пятигорске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье о подготовке теракта возбуждено в отношении двух женщин, задержанных в Пятигорске с взрывчаткой у здания силового ведомства, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней девушки и 47-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств)",- сказала Петренко.

По ходатайству следствия судом в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, по изъятым уликам назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая и генотипоскопическая", - сообщила представитель СКР.

По ее словам, обе женщины приехали в Пятигорск из Москвы, они не были знакомы между собой, "каждая из них действовала обособленно, и они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц".

Ранее во вторник ФСБ РФ сообщила о задержании двух женщин, которые должны были совершить подрывы у здания одного из правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала была задержана девушка 2006 года рождения, в рюкзаке у нее находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была обезврежена.

Позднее поблизости от места происшествия была задержана еще одна женщина - гражданка России 1979 года рождения, "намеревавшаяся по указанию украинских кураторов доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы".