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В России выявили завозной случай мелиоидоза

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В России у туристки, которая вернулась из Таиланда, выявили заражение тропическим инфекционным заболеванием мелиоидозом, она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Роспотребнадзор.

"В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов", - сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость соблюдения мер профилактики болезни при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.

Роспотребнадзор разработал и использует высокочувствительную тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн, напомнила служба.

Мелиоидоз - это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель - Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Заболеваемость увеличивается после ураганов или сильных дождей, поскольку бактерии поднимаются на поверхность почвы. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных.

Мелиоидоз может поражать различные системы органов. Риск развития заболевания возрастает в возрасте старше 45 лет и/или при наличии сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, заболеваний легких, печени, почек. Инкубационный период варьируется от 1 до 21 суток - в среднем 9 дней, но может быть и весьма длительным - до нескольких лет.

Основные симптомы мелиоидоза - высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.

Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в их числе - Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие. В Российской Федерации уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда - в 2017 и 2024 годах.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что при планировании зарубежных поездок необходимо заранее уточнять сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. При посещении эндемичных стран необходимо соблюдать меры профилактики, а именно избегать контакта с почвой: не ходить босиком, использовать закрытую обувь, не купаться в пресных водоемах, избегать поездок в районы с возможными наводнениями, а также исключить контакты с животными.

Роспотребнадзор Таиланд
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