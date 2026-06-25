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Заразившаяся мелиоидозом российская туристка лечится во Владивостоке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Туристка из Приморского края, заболевшая мелиоидозом, находится в инфекционном отделении больницы во Владивостоке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

При транспортировании и госпитализации заболевшей соблюдены все противоэпидемические меры, ситуация находится на контроле управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, подчеркнул сотрудник пресс-службы.

23 июня о завозном случае мелиоидоза в России сообщил Роспотребнадзор. По его данным, заболевшая приехала из Таиланда и сразу была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Мелиоидоз - это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Основные симптомы - высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в их числе - Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие. В России уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда - в 2017 и 2024 годах.

Возбудитель - Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Заболеваемость увеличивается после ураганов или сильных дождей, поскольку бактерии поднимаются на поверхность почвы. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных.

Владивосток Роспотребнадзор Таиланд Приморский край
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