Путин назвал укрепление верховенства права ключевой задачей в организации жизни общества

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает ключевой задачей в организации жизни общества укрепление верховенства права.

"Сегодня ключевой задачей становится укрепление верховенства права в организации жизни общества, регулировании отношений во всех областях: политике и экономике, общественной, гуманитарной и социальной сферах и, конечно, в международных делах", - говорится в приветственной телеграмме президента участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума. Она опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что "только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века, обеспечить глобальную и региональную стабильность и прогресс, наладить равноправное взаимовыгодное сотрудничество".

Он надеется, что "высказанные в ходе форума идеи и предложения послужат совершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики, развитию юридической науки и образования" и "будут способствовать углублению конструктивного диалога и партнёрства в юридическом сообществе".