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Путин выступил против стремления Запада вмешиваться в дела других стран

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны Запада стремятся вмешиваться во внутренние дела других государств и принуждают их менять свои внешнеполитические приоритеты, Россия с этим не согласна, заявил президент Владимир Путин в телеграмме к участникам форума "Примаковские чтения". Телеграмму зачитал помощник президента Юрий Ушаков.

"Тема чтений - мир без правил, силовая игра. Она весьма точно характеризует те тревожные тенденции, которые отчетливо обозначились в современных международных отношениях. Как известно, страны Запада ратуют за мир, основанный на правилах. Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты", - говорится в телеграмме.

"Россию, как и очень многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совбеза ООН, взаимное уважение и равенство всех стран.

Запад ООН Владимир Путин Юрий Ушаков Совбез
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