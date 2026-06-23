Ушаков заявил о понимании, что необходимо продолжать контакты с США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - У российской стороны есть понимание о необходимости продолжения контактов с США, заявил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Понимание есть насчет того, что эти контакты нужны. Даты пока не согласованы", - сказал он журналистам на "полях" XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Так Ушаков, в частности, ответил на вопрос журналистов, согласованы ли уже даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию.