Лавров заявил о готовности выслушать очередные предложения Уиткоффа и Кушнера

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона готова выслушать представителей администрации США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в ходе их очередного визита в Москву, заявил на "Примаковских чтениях" глава МИД Сергей Лавров.

"Обсуждается, как говорил и Юрий Ушаков, и Дмитрий Песков, обсуждается по их просьбе очередной визит Уиткоффа и Кушнера. Конечно, послушаем", - сказал он.

По его словам, Москва хочет понять, какова позиция Вашингтона после прошедшего в Эвиане саммита "Группы 7". "По Украине, возвращаясь к тому, с чего мы начали, мы хотим понять, что там в Эвиане произошло", - сказал он.

"Нам американцы пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита "Семерки" в Эвиане и как они видят результаты этого саммита, какова будет их дальнейшая линия", - добавил министр.