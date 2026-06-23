Ушаков отметил линию коллективного Запада на разрушение мирового правопорядка

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Коллективный Запад последовательно проводит линию на разрушение международного правопорядка и навязывание "права сильного", заявил, выступая на "Примаковских чтениях", помощник президента Юрий Ушаков.

"Осознанно проводится курс на разрушение международного правопорядка, на ослабление и похороны многосторонних универсальных институтов. Извините за вынужденную тавтологию, но получается, что западники строят порядок, основанный на правилах, в котором на самом деле нет никакого правила, кроме права сильного и права делать что хочешь. Они, конечно, надеются, как неоднократно бывало ранее, выйти победителями. Все в духе привычной, отрепетированной столетиями колониальной и неоколониальной практики", - сказал он.

По его словам, "коллективный Запад, который, все-таки признать, по-прежнему играет немалую роль на мировой арене, делает все, чтобы подменить утвердившееся после Второй мировой войны международное устройство своим порядком, основанном на правилах, придуманных под себя и толкуемых исключительно в зависимости от своих корыстных интересов".

"Зачем это западникам надо? Это очевидно. Чтобы удержать ускользающее из рук доминирование в политике, экономике, технологиях и других сферах. Чтобы сохранить контроль над потоками международной торговли, финансов, за цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами. И ради сдерживания конкурентов на международном и региональном уровне апологеты и двигатели такого подхода не гнушаются использовать любые рычаги - военные, политические, экономические, пропагандистские. Односторонние нелегитимные санкции, пошлины, тарифные барьеры, экспортные рестрикции буквально льются как из ведра", - отметил представитель Кремля.

Ушаков считает, что "такому беспардонному проталкиванию собственных эгоистических интересов противостоят нарастающие объективные процессы в сторону многополярности: на глобальном Юге и Востоке уже оформились весьма мощные центры силы, появилось большое число игроков, проводящих суверенную политику (...), не желающих жить по указке и подчиняться диктату извне".

"Эти страны вместе с нами готовы к сотрудничеству исходя из уважения к интересам, ценностям, традициям, культуре и конфессиональным особенностям каждой из стран. Именно с такими партнерами и единомышленниками нам по пути", - заключил Ушаков.