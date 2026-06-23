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Лавров заявил, что США отходят от претензии на роль объективного посредника

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отходит от претензии на роль объективного посредника в украинском урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензии на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" по тематике украинского кризиса.

Министр добавил, что также "забыто заявление президента Соединенных Штатов, сделанное сразу после Анкориджа, о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет, и что Аляска заложила базу для движения в этом направлении".

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