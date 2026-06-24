Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На российско-американском саммите на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам, сейчас от российской стороны ждут новых уступок, заявил на "Примаковских чтениях" заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Перед Анкориджем приезжал (специальный представитель президента США Стив) Уиткофф, привез предложения - абсолютно конкретные, которые президент Путин взял в работу. В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс", - сказал глава МИД.

"А сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока - давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали - мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров", - пояснил Лавров.

По его словам, у российской стороны "была достаточная уверенность, что это будет способствовать реализации тех самых целей, которые президент поставил, но вот поэтапно".