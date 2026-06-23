В МИД РФ отметили дрейф США в сторону от пониманий, достигнутых в Анкоридже

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В линии США за последнее время наблюдаются элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже; диалог Москвы и Вашингтона не прерывается, в том числе по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я могу лишь подтвердить то, что за последнее время мы наблюдаем в линии Соединенных Штатов Америки элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже. Означает ли это пересмотр и трансформацию подхода США - будем надеяться, что нет. По крайней мере, диалог не прерывается с американцами, в том числе и на эту тему, и он будет продолжен", - сказал он журналистам во вторник.

Замминистра добавил, что "конкретных договоренностей, когда и на каком уровне мы возобновим обсуждение этих тем, сегодня не имеется".

"То есть, если обобщённо, признаки эволюции в направлении противников достижения пониманий на основе Анкориджа, таких противников немало. Они не только в Киеве, они и в Еврокомиссии, они в столицах ряда европейских стран. Саммит так называемой "Группы 7" в Эвиане показал, что эта группа в буквальном смысле навязывает другим участникам международного сообщества свое деструктивное и обреченное на провал видение, как действовать дальше применительно к Украине, применительно к специальной военной операции", - указал Рябков.

По его словам, позиция российской стороны "от этого не меняется". "Мы придерживаемся известной линии, которая основывается именно на пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом без малого год назад на Аляске", - заявил замглавы МИД РФ.