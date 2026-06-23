Москва получает сигналы от США о многостороннем и двустороннем диалоге по стратстабильности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Для возобновления диалога по стратегической стабильности нужны зримые сдвиги к лучшему на российском направлении со стороны Вашингтона; Москва получает сигналы от США о возможности такого диалога не только в многостороннем, но и двустороннем формате, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Эти условия включают, прежде всего, зримые сдвиги к лучшему в политике США на российском направлении. Таких сдвигов нет", - сказал он.

По его словам, российская сторона "фиксирует определенные сигналы с американской стороны о возможности обсуждать те или иные аспекты, связанные со стратегической стабильностью".

"Необязательно в многостороннем формате, в двустороннем формате с нами, как я понимаю, американская сторона тоже, наверное, не чужда подобного рода мыслям", - указал Рябков.

Замминистра добавил, что для российской стороны "очевидно то, что обстановка в мире и поведение ближайших американских союзников, в том числе обладающих ядерным оружием, поведение Лондона и Парижа, глубоко деструктивно, опасно для европейской и международной безопасности".

"Поэтому мы раз за разом напоминаем об императиве подключения этих государств к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности. Готовности к этому нет", - сказал Рябков.