Путин заявил, что ВС РФ "практически добирают" Константиновку

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России "добирают" Константиновку в Донецкой Народной Республике, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку, но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется", - заявил Путин во вторник в ходе общения с выпускниками военных высших учебных заведений.

"Они (Украина) говорят, что это "серая зона". Мы им еще в 2022 году сказали: уходите из Донбасса, люди не хотят с вами жить. Они провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.

По словам президента РФ, "первая статья Устава ООН гласит, что каждый народ имеет право на самоопределение".

"А потом они имели право заключить с нами договор? Да. Заключили. Наш парламент ратифицировал договор, и мы были обязаны в соответствии с договором оказывать им помощь. Мы сделали это, и никаких нарушений нет ни в чем", - заявил президент.