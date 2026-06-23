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Путин объяснил удары Киева по гражданской инфраструктуре неудачами ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику ударов по гражданской инфраструктуре России, пытается создать проблему с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

"Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон", - сказал он.

Чиновникам правительства он поручил принять дополнительные меры для купирования угроз, связанных с ударами инфраструктуре.

"Конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать негативные последствия таких действий", - сказал он и поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину доложить о ходе этой работы.

Ранее в этот день он сказал, что такие удары преследуют цель раскачать российское общество и посеять неуверенность в действии российских военных.

Владимир Путин ВСУ правительство Марат Хуснуллин Александр Новак
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