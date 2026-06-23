Путин назвал целью украинских ударов по гражданской инфраструктуре раскачку общества

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре РФ имеют цель раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооружённых сил, заявил президент Владимир Путин.

"Удары (украинских дронов - ИФ) по гражданской инфраструктуре (делаются) для чего? Раскачать общество: при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники; создать какую-то неуверенность в действии российских вооруженных сил", - сказал Путин во вторник в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

При этом то, что происходит на фронте, "они выносят за скобки", - добавил президент.