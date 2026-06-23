Поиск

Путин назвал целью украинских ударов по гражданской инфраструктуре раскачку общества

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре РФ имеют цель раскачать российское общество и создать неуверенность в действиях российских вооружённых сил, заявил президент Владимир Путин.

"Удары (украинских дронов - ИФ) по гражданской инфраструктуре (делаются) для чего? Раскачать общество: при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники; создать какую-то неуверенность в действии российских вооруженных сил", - сказал Путин во вторник в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

При этом то, что происходит на фронте, "они выносят за скобки", - добавил президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сложивший полномочия главы Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ

В Крыму подготовили графики планового отключения электричества

Путин усмотрел в обращении Зеленского к Москве конфликтный потеницал

Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

 Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

Электроснабжение нарушено в центре, на юге и востоке Крыма

Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

 Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле

В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

 В Крыму до сентября отменили спортивные тренировки и турниры для детей

Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России

 Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности в России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10063 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов