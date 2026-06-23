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Сложивший полномочия главы Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ

Временным главой республики стал премьер Камболов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алана Гаглоева советником президента России.

"Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником президента Российской Федерации", - говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии.

В обращении к гражданам Южной Осетии Гаглоев отметил, что накануне встретился с Путиным, который предложил ему перейти на работу в администрацию президента РФ в качестве его советника и содействовать реализации подписанного между Россией и Южной Осетией договора.

"Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним", - сказал Гаглоев.

Он сообщил, что приступает к работе в администрации президента России и в связи с этим слагает с себя полномочия президента Республики Южная Осетия.

Согласно Конституции республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства Южной Осетии Марата Камболова.

Гаглоев призвал жителей республики сплотиться вокруг нового руководства и продолжить работу на благо страны.

Владимир Путин Алан Гаглоев Марат Камболов Южная Осетия
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Сложивший полномочия главы Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента РФ

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