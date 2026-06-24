Распределение обязанностей в администрации президента изменят из-за назначения Гаглоева советником Путина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время в распределение обязанностей в администрации президента РФ будут внесены изменения, связанные с назначением экс-главы Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время круг вопросов, которые будет курировать Гаглоев, не определен.

"В ближайшее время будут внесены корректировки и добавления в распределение обязанностей руководства администрации, и мы выпустим соответствующий документ", - пояснил Песков.