Поиск

Распределение обязанностей в администрации президента изменят из-за назначения Гаглоева советником Путина

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время в распределение обязанностей в администрации президента РФ будут внесены изменения, связанные с назначением экс-главы Южной Осетии Алана Гаглоева советником президента РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время круг вопросов, которые будет курировать Гаглоев, не определен.

"В ближайшее время будут внесены корректировки и добавления в распределение обязанностей руководства администрации, и мы выпустим соответствующий документ", - пояснил Песков.

Дмитрий Песков Алан Гаглоев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Электроснабжение нарушено на востоке и юго-востоке Крыма

Песков заявил, что руководство Украины должно быть привлечено к ответственности

За два месяца задержаны 128 нелегальных "оружейников" в 53 регионах РФ

В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

 В Кремле заявили, что вопрос переноса выборов в Госдуму не обсуждается

"Примаковские чтения": зерна надежды на Ближнем Востоке

В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

 В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения через два года

Налоговый вычет по НДФЛ распространят на биржевые ЗПИФы

Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2026

Электроснабжение нарушено на западе и севере Крыма
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2811 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10075 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов