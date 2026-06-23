Рябков констатировал отсутствие диалога России и США о стратстабильности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия и США сейчас не ведут диалог по стратегической стабильности, заявил журналистам на полях "Примаковских чтений" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Если вы говорите о стратстабильности как теме, то такого диалога нет", - сказал он.

"И мы, не уклоняясь от осознания того, что тема важна и признавая значимость стратегической стабильности, особенно в нынешнем турбулентном мире, все же констатируем, что для продуктивного, как мы надеемся, обсуждения связанных с этим вопросов в будущем необходимо, чтобы сложились определенные условия", - добавил Рябков.