Принят закон о единой форме бейджей для экскурсоводов и гидов-переводчиков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков и государственного контроля в сфере туристской индустрии.

Законом устанавливается единая форма нагрудной идентификационной карточки, бейджа, для экскурсоводов или гидов-переводчиков, ее установит Минэкономразвития, что позволит внести единообразие для идентификации экскурсоводов или гидов-переводчиков на всей территории России. "Закон расширяет перечень сведений, обязательных к размещению на бейдже: уникальный номер записи в едином реестре; наименование субъектов РФ (муниципальных образований) и национальных туристских маршрутов, по которым аттестован экскурсовод или гид-переводчик; язык, на котором проводится экскурсия, а также владение жестовым языком (при наличии)" - сказала журналистам автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.

Кроме того, принятый закон устанавливает возможность прохождения аттестации гидов-переводчиков, в том числе для глухих и слабослышащих граждан, на проведение экскурсий на жестовом языке для лиц с нарушениями слуха. Информация об оказании услуг на жестовом языке будет размещаться в едином Реестре аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, а также на нагрудном бейдже, отметила она.

Закон вносит изменения не только в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" и отдельные законодательные акты. Так, дополнены основания для приостановки классификации пляжа еще одним требованием: поступление информации от Роспотребнадзора России о том, что пляж и водный объект не соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного использования объекта для пребывания и купания.

Закон разработан на основе правоприменительной практики и пожеланий граждан и направлен, прежде всего, на повышение качества предоставляемых услуг в туриндустрии, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пояснила Школкина.