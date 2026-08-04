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Минэкономразвития обратило внимание на нехватку гидов в России в высокий сезон

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В России аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи гидов-переводчиков и экскурсоводов, но в ряде регионов ощущается нехватка специалистов в высокий туристический сезон, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве по развитию внутреннего туризма.

"Чтобы точки притяжения могли предоставлять качественные и безопасные услуги, мы провели реформу гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Здесь в реестре 22 тыс. таких специалистов с подтвержденной квалификацией. При онлайн-продаже услуг ссылка на номер специалиста из реестра стали обязательными", - сказал министр.

Он отметил, что в рамках кадровой поддержки отрасли студентам разрешили работать гидами и экскурсоводами после прохождения аттестации.

"Это существенная кадровая поддержка отрасли, в ряде регионов в пиковые сезоны не хватает таких специалистов", - пояснил министр.

С 1 января 2025 года регионы получили полномочия для нового вида контроля в туриндустрии - деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. С 1 марта 2025 года деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков без аттестации не допускается.

Максим Решетников Минэкономразвития
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