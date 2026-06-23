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Принят закон о допуске иностранных компаний к исследованию товарных рынков для расчета налогов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон № 1194992-8, который до 1 сентября 2028 года разрешает иностранным юридическим лицам и российским компаниям с долей иностранного участия более 20% проводить исследования товарных рынков, если результаты используются для расчета налогов, сборов и таможенных пошлин в России.

Эту инициативу в апреле в парламент внесло правительство.

С 1 марта 2026 года иностранные компании и российские юрлица с иностранным участием более 20% потеряли право заниматься исследованием товарных рынков.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, Минэкономразвития ежемесячно отслеживает мировые цены на нефть, нефтепродукты, газ и углеводородное сырье для расчета ставок экспортных пошлин и средних цен для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования. "Для выполнения возложенных функций Минэкономразвития России закупает необходимые информационные услуги (котировки, индексы и пр.) у международного ценового агентства в сфере товарно-сырьевых и энергетических рынков "Аргус Медиа Лимитед", - напоминается в заключении.

Принятие поправок необходимо, чтобы не прерывать расчет пошлин и налоговых баз, отмечалось в заключении. Принятый закон разрешает таким организаторам работать до 1 сентября 2028 года - то есть до завершения переходного периода, в течение которого в России формируется институт национальных организаторов исследований товарных рынков и система отечественных ценовых индикаторов.

Закон вступит в силу со дня опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года.

Минэкономразвития Госдума Аргус Медиа Лимитед Argus
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